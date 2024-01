HALIFAX, NS, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) présentera les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023 le vendredi 23 février 2024.

Voici les précisions à ce sujet :

Téléconférence - résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023



Colin Copp, président et chef de la direction, et Gary Osborne, chef des Affaires financières, présenteront les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023 et répondront aux questions des analystes. Les représentants des médias auront accès à cette téléconférence en mode écoute.

Date : Le vendredi 23 février 2024 Heure : 10 h (heure de l'Atlantique) / 9 h (heure de l'Est) Écoute par téléphone : Pour accéder à la téléconférence sans l'aide d'un(e) téléphoniste, inscrivez-vous et entrez votre numéro de téléphone au moyen du site https://emportal.ink/3sCVezV pour recevoir un rappel automatisé instantané.



Vous pouvez aussi composer le numéro 1 888 664-6392 pour accéder à la téléconférence par l'entremise d'un(e) téléphoniste. Veuillez prévoir dix minutes pour la connexion à la téléconférence au moyen de cette méthode.





Webdiffusion audio :

https://app.webinar.net/jdWqZ3BJpV6



Reprise : Au 1 888 390-0541, sans frais, code d'accès 660924 (suivi du dièse), à compter d'environ deux heures après la téléconférence et jusqu'à minuit (heure de l'Est) le 1er mars 2024.





SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: [email protected]; www.chorusaviation.com