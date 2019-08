Avis aux médias - Visite de chantier du pont ferroviaire Quinchien

MONTRÉAL, le 9 août 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés le dimanche 11 août 2019 à une visite du chantier entourant la reconstruction du pont ferroviaire Quinchien, à Vaudreuil-Dorion. Cette visite sera précédée d'une séance de breffage sur le chantier et sur l'interruption temporaire et partielle de service de la ligne de trains exo1 Hudson-Vaudreuil aux gares Hudson et Vaudreuil du 10 au 18 août.

À noter que le port d'équipements de protection individuelle est obligatoire pour tous les journalistes et caméramans sur le chantier. Cela inclut le port de pantalons longs et de bottes à bout protecteur en acier. Ces équipements seront disponibles en quantité limitée sur demande.

Aide-mémoire

Quoi : Visite de chantier du pont ferroviaire Quinchien



Quand : 11 août 2019



Heure : 9 h 30 à 11 h



Où : Face au 271, boulevard de la Cité-des-Jeunes

Vaudreuil-Dorion, QC

https://goo.gl/maps/WhM2mB2q4bGrDSRy9

Vous devez arriver par l'ouest, car le boulevard est fermé pour les travaux.



Stationnement : Sur la rue des Floralies, au sud du boulevard de la Cité-des-Jeunes

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse courriel suivante : medias@exo.quebec

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 237 lignes d'autobus et 60 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré plus de 45 millions de déplacements en 2018, dont près de 700 000 en transport adapté.

Renseignements: Louis-André Bertrand, Conseiller- relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, cmaurice@exo.quebec