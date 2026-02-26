Avis aux médias - Violence en milieu scolaire

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à venir assister à un point de presse, aujourd'hui, à 9 h 20, donné par huit syndicats du secteur scolaire : Le Syndicat de Champlain, le Syndicat de l'enseignement de la région des Moulins, le Syndicat de l'enseignement de Portneuf, le Syndicat de l'enseignement des Deux Rives, le Syndicat de l'enseignement de la région de Vaudreuil, L'Association des professeurs de Lignery, le Syndicat de l'enseignement Val-Maska, le Syndicat de l'enseignement du Haut-Richelieu, tous affiliés à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui est représentée par sa première vice-présidente Madame Nadine Bédard-St-Pierre, qui, accompagnés par le porte-parole en éducation du troisième groupe d'opposition à l'Assemblée, Monsieur Pascal Bérubé, livreront un rapport préoccupant de la réalité terrain en lien avec la violence en milieu scolaire.

Aide-mémoire

QUOI : Point de presse donné par huit syndicats du secteur scolaire, Madame Nadine Bédard-St-Pierre et Monsieur Pascal Bérubé



QUAND : Jeudi 26 février 2026 à 9 h 20



OÙ : Dans le Hall de l'Assemblée nationale

