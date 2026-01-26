Le X mauve : symbole pour contrer la violence en milieu scolaire

LONGUEUIL, QC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Le Syndicat de Champlain (CSQ) lance une campagne annuelle d'envergure pour contrer la violence en milieu scolaire, la première du genre pour cette cause. L'objectif consiste à rassembler tous celles et ceux qui ont à cœur de freiner ce phénomène très préoccupant qui fait de plus en plus de ravages, derrière un symbole fort : le X mauve.

La campagne Mettons un X sur la violence en milieu scolaire débute aujourd'hui, le 26 janvier, et se conclura le 29 mars prochain, à la fin de la semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles, organisée par le ministère de l'Éducation du Québec, du 23 au 29 mars 2026. Dès demain, 13 500 épinglettes à l'effigie du X mauve seront distribuées aux enseignantes et enseignants, ainsi qu'aux membres du personnel de soutien affiliés au Syndicat de Champlain dans les trois centres de services scolaires qu'il représente, soit des Patriotes, Marie-Victorin et de la Vallée-des-Tisserands. Du matériel visuel publicitaire sera également affiché partout en Montérégie sur des panneaux divers, des autobus, des abribus, et dans l'ensemble des écoles et des centres où travaillent les membres du syndicat. Tout au long de cette période se déploiera un programme d'activités de mobilisation et de sensibilisation qui prévoit, notamment, la publication de vidéos explicatives et promotionnelles, la tenue d'événements, et bien plus. Toutes les informations relatives à cette campagne seront disponibles via le site Internet xmauve.com.

Le choix du X mauve s'explique par les vocations directement attribuées à cette lettre, ainsi qu'à cette couleur, au cours des dernières décennies. Le X est le symbole le plus souvent associé au concept du vote et il est aussi lié à l'interdiction, au refus et à la protection. La couleur mauve, elle, est très souvent utilisée pour la sensibilisation contre les violences subies par différents groupes spécifiques, comme les femmes, les personnes ainées et la communauté LGBTQ+. Le X mauve s'impose donc naturellement comme le symbole tout indiqué pour dénoncer la violence en milieu scolaire.

Jean-François Guilbault, président du Syndicat de Champlain (CSQ), a déclaré : « Les travailleuses et travailleurs scolaires en ont assez. Les événements de violence, de plus en plus fréquents, font en sorte qu'un grand nombre d'enseignantes et enseignants et de membres du personnel de soutien quittent la profession. Ils démissionnent, partent en invalidité, ou prennent une retraite anticipée. Ils virent les talons et quittent leur métier (qui pourtant les habite) à contrecœur, parce que c'est trop. La violence, ce n'est jamais acceptable. Pour enrayer ce phénomène qui prend de l'ampleur dans nos centres et nos écoles, il va falloir un virage à 180 degrés. Une sensibilisation à grande échelle s'impose. Le fardeau de la solution ne peut absolument pas reposer uniquement sur les épaules des travailleuses et travailleurs scolaires. Nous sommes toutes et tous déterminants pour contribuer à l'amélioration des choses. »

Par le lancement de cette première édition de la campagne Mettons un X sur la violence en milieu scolaire qui sera dorénavant un rendez-vous annuel, le Syndicat de Champlain (CSQ) tend la perche à l'ensemble du personnel scolaire de toutes les régions du Québec, ainsi qu'à tous celles et ceux qui ont à cœur d'agir pour cette cause, dans le but de se joindre à l'effort visant à faire de ce symbole, et le bagage qu'il représente, un outil national de rassemblement, de pression et de sensibilisation.

