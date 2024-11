AVIS AUX MÉDIAS - Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), est disponible pour répondre aux questions en réaction à la déclaration de Donald Trump concernant les tarifs à l'importation de 25 %

MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a recueilli les commentaires de plusieurs membres depuis l'annonce d'hier et avait également fait un sondage pré élections afin d'évaluer les préoccupations des membres.

« Le président élu Trump est en train d'activer le levier que redoute le plus les entreprises québécoises, soit les tarifs à l'importation - selon notre sondage de l'Observatoire FCCQ. L'annonce d'hier préoccupe beaucoup nos membres et crée un sentiment d'incertitude important. Concrètement, cela pourrait amener nos entreprises à investir aux États-Unis, au détriment du Canada, pour maintenir leur accès au marché. De plus, cela va entraîner une diminution de nos exportations sachant que 75 % de nos exportations sont destinées aux États-Unis. Nos chaînes d'approvisionnement sont intimement liées. On demande au gouvernement fédéral de mettre les mesures nécessaires en place afin d'éviter une guerre de tarifs qui ultimement nuit à la compétitivité de l'économie nord-américaine. »

-Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

