Avis aux médias - UNE NUIT DANS LA RUE 2019 | Édition des entreprises - Des chefs d'entreprise et des professionnels passeront une nuit dehors pour appuyer Dans la rue

MONTRÉAL, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dans la rue invite les médias à la 3e édition de son événement-bénéfice UNE NUIT DANS LA RUE, qui aura lieu du 10 au 11 octobre prochain, visant à sensibiliser la communauté aux problèmes de l'itinérance jeunesse.

L'événement UNE NUIT DANS LA RUE 2019 | Édition des entreprises présenté par CN et Sunlife Québec en collaboration avec Stingray, et dont le porte-parole est Denis Coderre, réunira en soirée une soixantaine de chefs d'entreprise et de professionnels qui relèveront le double défi d'amasser des fonds et de passer une nuit dehors pour appuyer Dans la rue.

Fondé en 1988 par le Père Emmett Johns (« Pops », 1928-2018), Dans la rue vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. Avec dévouement, empathie et respect, et grâce au soutien de la communauté, l'organisme veille à leurs besoins immédiats et travaille avec eux afin qu'ils puissent acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome et enrichissante.

Quoi : UNE NUIT DANS LA RUE 2019 | Édition des entreprises



Où : 1155, rue Metcalfe, Montréal, devant l'édifice Sun Life



Quand : Jeudi, 10 octobre 2019 à 18 h 00 - lancement en présence du porte-parole Denis Coderre, de la mairesse de Montréal Valérie Plante (ou de ses représentants, à confirmer), des commanditaires et des participants.





Vendredi 11 octobre 2019 entre 5 h 30 et 7 h 00 - réveil des participants.

Renseignements: Valérie Dubreuil, Directrice, Développement et communications, Téléphone : 514-207-4324, Courriel : valeried@danslarue.org

