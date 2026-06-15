AVIS AUX MÉDIAS - Une dizaine d'organisations forment une alliance pour trouver des solutions au problème de l'accès à la nature

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - Une dizaine d'organisations de la société civile s'associent dans le but de faciliter l'accès aux lacs, aux rivières et aux milieux naturels au Québec. L'Alliance pour l'accès à la nature, composée de groupes issus du milieu environnemental, du plein air, de la santé publique, de la justice sociale et des Premières Nations, s'est dotée de l'objectif ambitieux de redonner à tous et à toutes, par étapes, l'accès au territoire québécois.

Le problème de l'accès à la nature a été illustré de façon éloquente avec l'étude des chercheurs universitaires Sébastien Rioux et Rodolphe Gonzalès qui ont analysé 48 000 km de rives au Québec. Leur étude révèle que:

près de 40 % des lacs publics sont enclavés à 100% par la propriété privée;

98% des berges des lacs et rivières au Québec sont inaccessibles;

cette proportion tombe à plus de 99% dans les trois quarts des municipalités du Québec.

L'Alliance profitera de la saison électorale pour rencontrer les différents partis politiques afin de leur demander de modifier le régime de responsabilité civile. Le but est de protéger les propriétaires qui permettent le passage sur leur terrain pour accéder aux lacs, rivières et milieux naturels.

Date : mardi 16 juin

Heure : 10h30 à 11h30

Lieu : Maison du développement durable, 50 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (QC), H2X 3V4

La Fondation Rivières, le Réseau plein air Québec (RPAQ), Canot Kayak Québec, l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), des représentants de la Première Nation W8banak, la MRC des Pays-d'en-Haut, le Collectif pour un Québec sans pauvreté et le chercheur universitaire Sébastien Rioux seront disponibles pour des entrevues après la conférence de presse.

SOURCE Alliance pour l’accès à la nature

Pour confirmer votre présence et pour une demande d'entrevue : David Beauchamp, Responsable des communications, 514-272-2666 x307, [email protected]