/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - On saute à l'eau à midi le 12 juillet prochain à Lachine pour un Grand Splash mémorable/

MONTRÉAL, le 10 juill. 2026 /CNW/ - La Fondation Rivières tiendra la 23e édition de son Grand Splash annuel le 12 juillet prochain à Lachine, à l'endroit où se trouvait l'ancienne marina. La formule du Vieux-Port a été remplacée pour joindre notre voix aux citoyens et citoyennes de Lachine qui réclame une piscine en eaux libres dans leur arrondissement depuis plusieurs mois.

Dans un contexte de réchauffement climatique et d'accès à l'eau quasi-inexistant au Québec, cet événement en est un de mobilisation citoyenne pour sauter ou pagayer dans l'eau du fleuve Saint-Laurent et ainsi revendiquer un meilleur accès public aux berges et une zone de baignade en eaux-libres à Montréal.

Or l'arrondissement de Lachine avait obtenu toutes les autorisations pour lancer une piscine en eaux libres, un projet modeste, mais la nouvelle administration a décidé de mettre fin au projet. Cette piscine en eaux libres aurait pu devenir le 4e endroit à Montréal où se baigner dans le fleuve. Il n'y a que trois lieux de baignade publics à Montréal (dont un seul à distance de métro).

Rendez-vous le 12 juillet à Lachine pour améliorer l'accès à l'eau pour tous les Montréalais et Montréalaises.

Date : dimanche 12 juillet 2026 Heure : Midi (12:00) Lieu : 290 chemin du Canal, Montréal, QC

Pour vous inscrire, cliquez sur le site web suivant: https://grand-splash-26.raiselysite.com/fr/

Plusieurs autres Grand Splash auront lieu à différents endroits au Québec par la suite. Veuillez consulter le site web ci-dessus pour plus de détails.

SOURCE Fondation Rivières

Pour confirmer votre présence et pour demande d'entrevue : David Beauchamp, Responsable des communications, 514-272-2666 x307, [email protected]