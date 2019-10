Avis aux médias - Un événement tenu à Ottawa invite le public à en apprendre davantage sur l'avenir de la recherche sur le cancer

Cet événement communautaire gratuit comprend des présentations faites par des experts ainsi que d'autres activités pour toute la famille en vue d'éduquer les participants sur divers sujets liés au cancer.

OTTAWA, le 30 oct. 2019 /CNW/ -Les patients et les survivants du cancer, de même que leur famille et leurs amis, les donateurs, les bénévoles et les membres de la communauté de la région d'Ottawa sont invités à un événement gratuit intitulé « Le cancer : assembler les morceaux du casse-tête » qui aura lieu ce samedi après-midi au Centre Shaw.

L'Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer organise cet événement qui se veut convivial pour les familles et où il sera possible d'entendre des présentations en anglais et en français, faites par des chercheurs locaux et nationaux en oncologie en vue d'éduquer les participants sur les défis auxquels font face les personnes qui vivent avec le cancer, sur ce qu'il y a de nouveau sur la scène de la recherche sur cette maladie, ainsi que sur la défense des intérêts des patients. Des kiosques et des présentoirs seront tenus par des organismes de bienfaisance luttant contre le cancer, des groupes d'appui aux patients, des instituts de recherche et des hôpitaux locaux.

Des activités qui se veulent conviviales pour les familles sont également prévues, y compris des visites du « côlon géant » de l'organisme Cancer Colorectal Canada, ainsi qu'une exposition interactive qui expliquera la technologie en réalité virtuelle qui offre un soutien aux personnes qui suivent un traitement oncologique.

L'événement aura lieu avant la Conférence canadienne sur la recherche sur le cancer, à savoir le plus important rendez-vous biennal canadien regroupant des chercheurs, des cliniciens ainsi que des décideurs nationaux et internationaux. Cette année, l'événement se tiendra à Ottawa dès le dimanche 3 novembre, et il réunira un groupe hétérogène de délégués venus pour se renseigner sur les derniers développements dans le domaine de la recherche sur le cancer au Canada et pour faire du réseautage avec des pairs travaillant dans des disciplines qui chevauchent les leurs. Lors de la conférence, les cinq gagnants des prix de l'Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer seront annoncés pour célébrer leurs réalisations dans la recherche sur le cancer.

DÉTAILS SUR L'ÉVÉNEMENT

Quoi : Événement communautaire gratuit - Le cancer : assembler les morceaux du casse-tête



Quand : Samedi 2 novembre 2019

De 12 h 30 à 16 h 30 (HE)



Où : Centre Shaw, Atrium du Canal Rideau (2e étage)

55, promenade Colonel By, Ottawa (Ontario) K1N 9J2



Présentations : Présentation d'ouverture : De la biologie aux avancées - John Bell, Hôpital d'Ottawa et Université d'Ottawa, et Lucy van Oldenbarneveld, survivante du cancer.

Recherche sur le cancer 101 - Jennifer Quizi, BioCanRx et Jean-Simon Diallo (présentation en français), Hôpital d'Ottawa.

Introduction aux essais cliniques - Natalie Wright et Caroline Lalonde (présentation en français), Hôpital d'Ottawa.

Les investissements dans la recherche sur le cancer - Kim Badovinac, Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer et Lucille Beaudet (présentation en français), Société de recherche sur le cancer.

La défense des intérêts des patients - Nathalie Baudais et Denis Raymond (présentation en français), survivants du cancer et défenseurs des droits des patients.

Vivre avec un cancer - Patricia Barrett-Robillard et Linda Eagen (présentation en français), Fondation du cancer de la région d'Ottawa.



Événements : Le « côlon géant gonflable » de l'organisme Cancer Colorectal Canada - une exposition à parcourir.





Une exposition interactive en réalité virtuelle - présentation d'une intervention qui permet aux personnes qui suivent un traitement contre le cancer de s'« échapper » de leur lit d'hôpital grâce à la réalité virtuelle.





« Parlons science » - activité pour enfants.





Des kiosques et des présentoirs tenus par plus de 20 organismes locaux, notamment : la Société canadienne du cancer, le Partenariat canadien contre le cancer et l'Hôpital d'Ottawa.

L'événement est gratuit de même qu'ouvert au public et il comportera des séances en français et en anglais.

Consulter la liste complète des activités et l'horaire des présentations

Obtenez de plus amples renseignements au sujet de l'Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer (ACRC) sur le site : https://www.ccra-acrc.ca/fr/.

