AVIS AUX MÉDIAS - Un an de lock-out chez Béton Provincial

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Voilà maintenant un an que les 50 employé-es de Béton Provincial à LaSalle et Longueuil ont été mis en lock-out par leur employeur, à peine huit mois après que l'entreprise pour laquelle ils avaient toujours travaillé, Demix Béton, eut été rachetée par Béton Provincial, propriété de l'homme d'affaires André Bélanger.

Les lock-outés souligneront ce triste anniversaire en manifestant vendredi au parc des Faubourgs, à Montréal, sur l'heure du dîner. Un point de presse sera donné en présence des travailleurs.

QUOI : Manifestation, un an de lock-out chez Béton Provincial QUI : François Enault, premier vice-président de la CSN

Jean-François Gagné, porte-parole du syndicat de Béton Provincial

Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain

Dany Chamberland, secrétaire-trésorier du Conseil central de la Montérégie

Sylvain Grenier, secrétaire-trésorier de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) QUAND : Le vendredi 5 décembre à 12 h 15 OÙ : Parc des Faubourgs (accès par l'avenue Malo, coin Dorion)

Le Syndicat des travailleurs de Demix (LaSalle-Longueuil)-CSN représente les 50 opérateurs de bétonnières, mécaniciens et hommes de cour de ces deux sites. Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, 514 949-8973, [email protected]