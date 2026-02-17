AVIS AUX MÉDIAS - Trois journées de grève au CPE au Pays de Cornemuse (Installation au Pays des Anges)
Nouvelles fournies parSyndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ)
17 févr, 2026, 10:06 ET
GATINEAU, QC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le personnel syndiqué au Syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ, du CPE au Pays de Cornemuse, installation du Pays des Anges, sera en grève les 18, 19 et 20 février.
Les représentants des médias sont conviés à un point de presse avec la présidente locale Véronique Matha, le mercredi 18 février, à 8 h 30, devant le CPE au Pays de Cornemuse, au 11 Rue Roy, Gatineau, QC, J8Y 6X6.
|
Quoi :
|
Point de presse concernant la grève au CPE au Pays de Cornemuse, installation au Pays des Anges.
|
Date :
|
Mercredi 18 février 2026
|
Heure :
|
8 h 30
|
Où :
|
CPE au Pays de Cornemuse, installation du Pays des Anges, 11 Rue Roy, Gatineau, QC J8Y 6X6
|
Qui :
|
Véronique Matha, présidente du syndicat local et les travailleuses de l'installationSources : SQEES-298 (FTQ)
SOURCE Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ)
Renseignements : Benoit Hamilton - SQEES-FTQ, 514-347-9836, [email protected]
Partager cet article