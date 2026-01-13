AVIS AUX MÉDIAS - Journée de grève au CPE au Pays de Cornemuse (installation au Pays des Anges)

GATINEAU, QC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Le personnel syndiqué au Syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ, du CPE au Pays de Cornemuse, installation du Pays des Anges, seront en grève le mercredi 14 février.

Les représentants des médias sont conviés à un point de presse avec la présidente locale Véronique Matha, le mercredi 14 janvier, à 8 h 30, devant le CPE au Pays de Cornemuse, au 11 Rue Roy, Gatineau, QC, J8Y 6X6.

Quoi : Point de presse concernant la grève au CPE au Pays de Cornemuse, installation au Pays des Anges.



Date : Mercredi 14 janvier 2026



Heure : 8 h 30



Où : CPE au Pays de Cornemuse, installation du Pays des Anges, 11 Rue Roy, Gatineau, QC J8Y 6X6



Qui : Véronique Matha, présidente du syndicat local et les travailleuses de l'installation





