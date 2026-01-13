AVIS AUX MÉDIAS - Journée de grève au CPE au Pays de Cornemuse (installation au Pays des Anges)
Nouvelles fournies parSyndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ)
13 janv, 2026, 10:32 ET
GATINEAU, QC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Le personnel syndiqué au Syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ, du CPE au Pays de Cornemuse, installation du Pays des Anges, seront en grève le mercredi 14 février.
Les représentants des médias sont conviés à un point de presse avec la présidente locale Véronique Matha, le mercredi 14 janvier, à 8 h 30, devant le CPE au Pays de Cornemuse, au 11 Rue Roy, Gatineau, QC, J8Y 6X6.
|
Quoi :
|
Point de presse concernant la grève au CPE au Pays de Cornemuse, installation au Pays des Anges.
|
Date :
|
Mercredi 14 janvier 2026
|
Heure :
|
8 h 30
|
Où :
|
CPE au Pays de Cornemuse, installation du Pays des Anges, 11 Rue Roy, Gatineau, QC J8Y 6X6
|
Qui :
|
Véronique Matha, présidente du syndicat local et les travailleuses de l'installation
SOURCE Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ)
Renseignements : Benoit Hamilton - SQEES-FTQ, 514-347-9836, [email protected]
