SURREY, BC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, remettra la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants à trois récipiendaires de la région de Vancouver. Le ministre Fisher et les récipiendaires seront disponibles pour une brève rencontre avec les médias après la cérémonie.

Lieu : Legion Veterans Village

No 102 - 10626 City Parkway

Surrey (Colombie-Britannique) Date : Samedi 15 février 2025 Heure : 11 h (HNP)

Des photos des récipiendaires seront disponibles sur demande.

Renseignements supplémentaires :

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants est décernée aux Canadiens et Canadiennes qui ont contribué de façon exemplaire aux soins et au bien-être des vétérans et vétéranes ou à la commémoration des sacrifices et des réalisations des personnes qui ont servi.

