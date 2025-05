Avis aux médias - Tour de l'Île de Montréal : mesures de circulation et conseils pratiques pour vos déplacements

MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - Le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, et le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rheault, invitent les représentants et représentantes des médias à point de presse portant sur la mobilité à quelques jours du Tour la Nuit et du Tour de l'Île de Montréal qui auront respectivement lieu ce vendredi et ce dimanche.

Date : Le 28 mai 2025



Heure : 10 h 30



Lieu: La Maison des cyclistes, 1251, rue Rachel Est

