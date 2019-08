Avis aux médias : Tokyo Smoke multiplie les bons moments en ouvrant un quatrième magasin de cannabis récréatif à Winnipeg, au Manitoba

WINNIPEG, le 12 août 2019 /CNW/ - Tokyo Smoke, un détaillant canadien primé de cannabis qui met l'accent sur la qualité de la conception, est très heureuse d'annoncer l'ouverture d'un quatrième magasin à Winnipeg. L'expérience de vente au détail immersive supérieure offerte par Tokyo Smoke comprend des séances privées personnalisées avec un spécialiste en éducation et la possibilité d'interagir avec les produits par l'intermédiaire de globes odorants conçus spécialement à cet effet. Les clients peuvent découvrir une vaste gamme de produits de cannabis récréatif et d'accessoires connexes, regroupés pour plus de commodité en fonction d'un système intuitif basé sur l'intention (Bouger, S'élever, Équilibrer, Soulager, S'arrêter).