Avis aux médias - Signature du Livre d'or de la Ville de Montréal en l'honneur des chefs de la gastronomie haïtienne

MONTRÉAL, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs, la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie Plourde, est fière d'honorer lors d'une cérémonie de signature du Livre d'or des chefs haïtiens de la métropole qui ont contribué à la publication du livre de recettes Ayiti, Histoires de chefs. Cet ouvrage met en lumière des chefs talentueux à travers leurs portraits et recettes uniques, célébrant et faisant rayonner le patrimoine et la gastronomie haïtienne, profondément ancrés dans le tissu social montréalais.

Date : Le mardi 11 février 2025



Heure : 15 h



Lieu : Hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est

