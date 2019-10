Avis aux médias - Séminaires des réalistes en matière de climat et d'énergie à Montréal (16 oct.) et à Toronto (17 oct.)

Séminaire de trois heures traitant des données scientifiques véritables sur les changements climatiques et des conséquences dangereuses de politiques climatiques malavisées

OTTAWA, le 15 oct. 2019 /CNW/ - Alors que Greta Thunberg est en chemin vers l'Alberta dans le cadre de sa tournée visant à faire la promotion de l'urgence climatique, les climatos-réalistes se rencontrent à Montréal et à Toronto afin de réfléchir à nouveau à tête reposée aux défis auxquels le Canada fait face par rapport aux politiques climatiques et énergétiques.

Le Groupe d'intérêt sur le réalisme-climatique (CCRIG) invite les journalistes, les décideurs et toute autre partie intéressée à assister à des séminaires dans le cadre desquels des experts en matière de climat, d'énergie et de politiques présenteront leurs toutes dernières découvertes touchant ces domaines en constant changement. Le premier séminaire se tiendra de 11 h à 14 h le 16 octobre au Club Mont-Royal, situé au 1175, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal. Le second séminaire se tiendra de 11 h à 14 h le 17 octobre à l'hôtel Shangri-La, situé au 188, University Avenue, à Toronto. L'horaire des présentations est accessible ici (en anglais seulement).

Les médias accrédités sont admis gratuitement.

John Zacharias, fondateur du CCRIG, présentateur au séminaire et ingénieur retraité de Toronto, a déclaré : « J'ai vécu les effets dévastateurs de politiques climatiques malavisées lorsque les activités de notre entreprise sont devenues non viables en raison de règlements inutiles sur les gaz à effet de serre. En fondant le CCRIG, l'un de mes objectifs était de rendre public l'état actuel des données scientifiques qui sous-tendent la panique climatique afin de permettre un dialogue plus équilibré. »

Robert Lyman, économiste et spécialiste en politique, et présentateur au séminaire, a expliqué : « Les politiques et objectifs actuels en matière d'émissions au Canada imposeront inévitablement un fardeau immense sur notre économie et nos entreprises, sans particulièrement aider à la réduction des émissions à l'échelle mondiale. Il existe une approche politique plus efficace et démocratique qui met l'accent sur l'équilibre des multiples objectifs du pays et qui favorisera l'unité nationale plutôt que d'y porter atteinte. »

Le Dr Patrick Moore, membre fondateur de Greenpeace et présentateur au séminaire, a mentionné : « Bien qu'il n'y ait aucune preuve scientifique que le dioxyde de carbone (CO 2 ) cause le réchauffement récent, il est certain que la hausse du CO 2 contribue au verdissement de la planète. Nous devrions célébrer nos émissions de CO 2 , et non les démoniser! »

Le Dr Alain Bonnier, docteur en physique du Centre de recherche en énergie de l'INRS (1973) à Montréal, également présentateur au séminaire, a ajouté : « Aux côtés d'environ 500 autres scientifiques et professionnels, j'appuie la Déclaration européenne sur le climat, une lettre ouverte à l'intention de l'ONU déclarant qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Nous y expliquons que la planète s'est réchauffée à un rythme équivalant à moins de la moitié des prévisions. Depuis 30 ans, les prévisions des modèles climatiques ont systématiquement surestimé la température mondiale et, par conséquent, ne sont pas du tout plausibles à titre d'outil politique. Il n'y a donc pas lieu de paniquer et de s'alarmer. »

Reynald Du Berger, présentateur au séminaire, ing. FIC, professeur titulaire de géophysique, retraité de l'Université du Québec à Chicoutimi, et éco-ambassadeur de la Déclaration européenne sur le climat pour le Canada francophone, a expliqué : « La propagande dans les médias et l'enseignement biaisé des sciences climatiques dans les écoles canadiennes m'inquiètent au plus haut point. Si Greta Thunberg mène une grève du climat en Alberta, j'aimerais lui poser une question de base : « Comment expliquez-vous le fait que la moyenne annuelle de la température mondiale est stable au cours des 20 dernières années, bien que plus de 40 % de toutes nos émissions de CO 2 ont été émises au cours de ces mêmes 20 années? »

Le professeur Du Berger s'est questionné : « Pourquoi les gens manifestent-ils dans les rues au sujet d'une question scientifique complexe qu'ils ne comprennent pas vraiment? Ils sèment la panique entre eux au moyen de grands titres dans les médias, sans utiliser de matériel révisé par des pairs. Nous devons tenir un débat ouvert sur ce domaine controversé. »

Renseignements: Pour en savoir davantage ou pour obtenir une entrevue avec les présentateurs du séminaire, communiquez avec : Tom Harris, directeur général, International Climate Science Coalition, Courriel : icsc.tom.harris@gmail.com, Téléphone : 613 728-9200

