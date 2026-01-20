MONTRÉAL, le 20 janv. 2026 /CNW/ - La Semaine de sensibilisation à la paperasserieMC de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est de retour pour une 17e édition, du 26 au 30 janvier. Cette année, l'accent sera mis sur la façon dont la réduction de la paperasserie peut contribuer à diminuer les coûts et à stimuler la productivité du Canada en période économique incertaine.

Voici le programme de la 17e édition de la Semaine de sensibilisation à la paperasserie :

Lundi 26 janvier : Publication d'un nouveau rapport en partenariat avec l'Association médicale canadienne (AMC) sur le temps que les médecins consacrent à la paperasserie au Canada.

Publication d'un nouveau rapport en partenariat avec l'Association médicale canadienne (AMC) sur le temps que les médecins consacrent à la paperasserie au Canada. Mardi 27 janvier : Remise du Prix Poids lourd de la paperasserie, une distinction que personne ne veut recevoir, aux champions de la paperasse excessive.

Remise du Prix Poids lourd de la paperasserie, une distinction que personne ne veut recevoir, aux champions de la paperasse excessive. Mercredi 28 janvier : Publication annuelle du Bulletin des provinces, évaluant les gouvernements provinciaux et fédéral sur leurs efforts de réduction du fardeau administratif et de la paperasserie.

Publication annuelle du Bulletin des provinces, évaluant les gouvernements provinciaux et fédéral sur leurs efforts de réduction du fardeau administratif et de la paperasserie. Jeudi 29 janvier : Analyse de l'impact de la paperasserie sur les entreprises agricoles.

Analyse de l'impact de la paperasserie sur les entreprises agricoles. Vendredi 30 janvier : Annonce des lauréats du Prix Ciseaux d'or, célébrant les initiatives les plus importantes de l'année en matière de réduction de la paperasserie.

Afin d'inciter les gouvernements du pays à réduire leur fardeau réglementaire, la FCEI a lancé il y a 17 ans la Semaine de sensibilisation à la paperasserie, qui met en lumière la réglementation et les processus administratifs excessifs qui affectent les propriétaires d'entreprise et la population.

Les médias sont invités à une séance d'information de la FCEI et de l'AMC au sujet du rapport sur le fardeau administratif des médecins, sous embargo, et de la Semaine de sensibilisation à la paperasserie. Pour obtenir plus d'information et confirmer leur présence, les médias peuvent écrire à [email protected].

Cette édition annuelle de la Semaine de sensibilisation à la paperasserie est présentée en partenariat avec Intuit QuickBooks .

Pour en savoir plus, visitez : cfib-fcei.ca/fr/paperasserie .

À propos d'Intuit

Intuit est la plateforme de technologie financière mondiale qui favorise la prospérité des personnes et des communautés que nous servons. Comptant près de 100 millions de clients dans le monde avec des produits tels que TurboImpôt , Credit Karma , QuickBooks et Mailchimp , nous croyons que tous et toutes devraient avoir la chance de prospérer. Nous travaillons sans relâche afin de trouver des façons novatrices d'y parvenir. Visitez Intuit.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour obtenir les dernières informations sur Intuit et ses produits et services.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

