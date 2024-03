OTTAWA, ON, le 26 mars 2024 /CNW/ -

Séance d'information technique

Des représentants d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) tiendront une séance d'information technique sur les modifications à la Loi sur Investissement Canada dans le cadre du projet de loi C-34, la Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada, qui a reçu la sanction royale le 22 mars 2024.

Date : Le mercredi 27 mars 2024

Heure : 16 h (heure de l'Est)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour obtenir les renseignements qui leur permettront de participer à la téléconférence.

Renseignements: Audrey Champoux, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]