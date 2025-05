Avis aux médias - Séance d'information technique et point de presse pour la publication du rapport du Comité de sages sur l'identité de genre

QUÉBEC, le 29 mai 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une séance d'information technique au cours de laquelle la présidente du Comité de sages sur l'identité de genre, Mme Diane Lavallée, et les membres du Comité, Dr Jean-Bernard Trudeau et M. Patrick Taillon, présenteront leur rapport. La séance sera suivie d'un point de presse.

Veuillez noter qu'aucune prise d'image ni aucun enregistrement ne seront permis durant la séance d'information technique, ceux-ci seront réservés au point de presse.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au plus tard le 30 mai 2025 à 8 h à l'adresse courriel [email protected]. L'adresse exacte du lieu de l'événement leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls les journalistes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'événement.

Séance d'information technique

DATE : Le 30 mai 2025 à 10 h

Arrivée des médias avant 9 h 50 LIEU : Québec

Point de presse

DATE : Le 30 mai 2025 à 11 h 15 LIEU : Québec

