GATINEAU, QC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Les représentants du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) tiendront une séance d'information technique virtuelle pour discuter du travail en cours au CRTC visant à mettre en œuvre la Loi sur la radiodiffusion modernisée. Cette séance d'information portera sur les décisions relatives à la création et à la distribution d'émissions canadiennes dans le secteur audiovisuel, ainsi que sur la découvrabilité du contenu canadien et autochtone.

Lieu : virtuel Date : 21 mai 2026 Heure : sous embargo d'environ 14 h à 16 h (HE)

séance d'information dans Teams de Microsoft : 15 h 30 (HE)

Remarques

Les représentants des médias qui souhaitent avoir accès aux documents sous embargo et assister à la séance doivent s'inscrire auprès du CRTC en envoyant un courriel à [email protected] pour obtenir une copie de l'entente sur l'embargo. Une copie dûment remplie et signée de l'entente doit être retournée par courriel à [email protected] pour confirmer l'inscription, au plus tard à 10 h (HE), le 21 mai 2026.

pour obtenir une copie de l'entente sur l'embargo. Une copie dûment remplie et signée de l'entente doit être retournée par courriel à pour confirmer l'inscription, au plus tard à 10 h (HE), le 21 mai 2026. Lorsque l'inscription sera confirmée, le lien Teams de Microsoft sera envoyé par courriel avant 13 h (HE) le 21 mai 2026.

Les médias qui acceptent l'embargo recevront les documents sous embargo à 14 h (HE) le 21 mai 2026 au moyen de Teams de Microsoft.

Une séance d'information officielle débutera à 15 h 30 et les journalistes auront l'occasion de poser des questions aux représentants du CRTC pour attribution. Nous demandons aux représentants des médias de ne pas rediffuser cette séance en tout ou en partie.

En participant, les médias comprennent et acceptent les conditions de l'embargo. L'embargo sur les documents et les renseignements fournis demeurera en vigueur jusqu'à ce que les représentants du CRTC aient levé l'embargo. Les participants ne discuteront pas publiquement des documents ou de l'information ni ne les diffuseront d'aucune façon, y compris en sollicitant des commentaires des représentants de l'industrie, et des médias sociaux et ce, jusqu'à la fin de l'embargo.

En cas de non-respect des conditions de l'embargo, les participants ou leur organisation pourraient ne plus être autorisés à participer aux séances d'information à venir sous embargo du CRTC.

SOURCE Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Courriel : [email protected], Téléphone : 819-997-9403; Renseignements généraux, Téléphone: 819-997-0313, Numéro sans frais : 1-877-249-2782, ATS : 1-877-909-2782