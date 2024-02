ETOBICOKE, ON, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Le jeudi 8 février 2024, des membres réguliers, des membres civils et des employés de la fonction publique de la division O de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont été récompensés pour leurs années de service exemplaire et leur dévouement continu envers la population du Canada.

Les récipiendaires des médailles d'ancienneté ont été reconnus pour toutes les occasions où ils ont fait preuve de courage, de bravoure, de ténacité, de patience et de jugement. Les médailles reconnaissent également les actions qui jalonnent une longue carrière de loyaux services et de bonne conduite.

En plus des médailles d'ancienneté, des distinctions honorifiques ont été remises aux employés suivants :

L'agent Michael Scott Sanderson a reçu un certificat de reconnaissance du commandant pour avoir aidé à retrouver des suspects de meurtre en Colombie-Britannique qui se trouvaient à Gillam, au Manitoba.

Un certificat d'appréciation du commandant pour bravoure a été décerné à l'agent Robert Clarke pour le courage dont il a fait preuve alors qu'il n'était pas en service, pour avoir suivi un suspect de vol, ce qui a mené à la capture et à l'arrestation de l'individu.

Le sergent-major d'état-major William Eddie (retraité) a reçu une lettre de remerciements du commandant pour avoir élaboré le test de protection rapprochée visant à évaluer les compétences des policiers du Peloton de protection des personnes de marque.

Une mention élogieuse du commandant a été décernée à l'agent Robin Struthers pour avoir fourni de l'aide dans un grave accident de la circulation alors qu'il n'était pas en service, en Colombie-Britannique.

Le commissaire adjoint Matt Peggs, commandant de la Division O, a déclaré : « Les réalisations que nous célébrons aujourd'hui ne sont pas seulement celles d'une poignée de personnes; elles représentent le potentiel de chacun d'entre nous. »

Faits en bref

Créée à l'origine par le roi George V en 1934, la médaille d'ancienneté de la GRC est décernée à des membres réguliers de moralité irréprochable qui ont franchi des étapes importantes au cours de leurs nombreuses années de service.

La médaille d'ancienneté Canada est la plus ancienne distinction honorifique décernée continuellement au sein du système de distinctions canadiennes, et la première créée spécifiquement pour le service au Canada .

est la plus ancienne distinction honorifique décernée continuellement au sein du système de distinctions canadiennes, et la première créée spécifiquement pour le service au . La première cérémonie de remise de médailles d'ancienneté a eu lieu à Ottawa , en mars 1935, au Manège militaire de la Place Cartier.

, en mars 1935, au Manège militaire de la Place Cartier. Le programme a été élargi en 1981 pour inclure les membres civils et de nouveau en 2002 pour inclure les employés de la fonction publique.

Les membres réguliers, les membres civils et les employés de la fonction publique qui comptent 20, 25, 30, 35, 40 et 45 années de service sont honorés à l'occasion de ces jalons.

*Photo disponible sur la page Web de la salle des nouvelles de la Division O de la GRC.

