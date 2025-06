Au Centre des congrès de Québec, du 2 au 6 juin - La FIQ tiendra son 13e congrès sous le thème Inébranlables face aux défis de demain

QUÉBEC, le 1er juin 2025 /CNW/ - Du 2 au 6 juin, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ tiendra son 13e congrès à Québec sous le thème Inébranlables face aux défis de demain. Pendant cinq jours, les déléguées représentant plus de 80 000 professionnelles en soins se rassembleront pour réfléchir ensemble aux grands enjeux du réseau de la santé, consolider leur action syndicale et élire leur nouvelle équipe dirigeante.

Le congrès 2025 de la FIQ sera traversé par des enjeux majeurs qui touchent à la fois à l'avenir de la profession, à la place des femmes dans la société et à la capacité de l'organisation à s'adapter aux grandes mutations du monde du travail. La priorité sera donnée à la reconnaissance pleine et entière de l'expertise des professionnelles en soins, trop souvent reléguée à l'ombre d'un modèle hiérarchique et médicalocentriste qui freine leur autonomie. Dans un réseau de la santé fragilisé par la centralisation des décisions et la logique de rentabilité, la FIQ entend redonner du pouvoir à celles qui sont au cœur des soins, en exigeant des conditions de travail sécuritaires, des ratios professionnel-le-s/patient-e-s équilibrés et des milieux respectueux de la santé mentale et physique des travailleuses.

Au-delà des revendications corporatives, ce congrès se veut aussi un moment fort de réflexion sur le rôle social des professionnelles en soins, en tant que femmes et citoyennes engagées. Face à la montée des inégalités et des reculs sociaux, la FIQ réaffirme sa vocation féministe et progressiste en s'attaquant aux causes structurelles des injustices, qu'il s'agisse de la privatisation insidieuse des services publics, des discriminations systémiques ou des attaques aux droits fondamentaux. Le syndicat souhaite raviver la politisation des membres, les mobiliser autour des luttes collectives et tisser des alliances solides avec les autres forces progressistes de la société.

Enfin, ce congrès sera l'occasion pour la FIQ de se projeter dans l'avenir en s'attaquant aux enjeux émergents comme l'intelligence artificielle, dont les impacts sur l'organisation du travail et la qualité des soins inquiètent, ou encore le réchauffement climatique, dont les effets sur la santé publique et les conditions de travail sont déjà bien réels. Dans un contexte de montée des discours d'extrême droite et de remise en cause des droits des femmes, la FIQ entend se positionner comme un rempart, en poursuivant son engagement pour une société juste, égalitaire et solidaire. C'est cette vision d'un syndicalisme audacieux, ancré dans les réalités locales mais tourné vers l'avenir, que les déléguées construiront ensemble.

