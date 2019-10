Avis aux médias - Réaction du gouvernement du Québec à l'élection fédérale

QUÉBEC, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, ainsi que la ministre de la Justice, ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, tiendront un point de presse pour réagir aux résultats de l'élection fédérale.

Date : Le mardi 22 octobre 2019



Heure : 11 h 00



Lieu : Édifice Honoré-Mercier

Hall du rez-de-chaussée

835, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1A 1B4

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, ewan.sauves@mce.gouv.qc.ca; Nicky Cayer, Attachée de presse de la ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, 418 643-4210, nicky.cayer@justice.gouv.qc.ca

