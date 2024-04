TORONTO, le 30 avril 2024 /CNW/ - Le mercredi 1er mai, le Centre canadien d'excellence pour les aidants (CCEA) publiera un rapport détaillé sur l'état des soins au Canada, réunissant un groupe d'experts et de personnes ayant une expérience vécue pour discuter des résultats d'une enquête menée auprès de plus de 3 000 proches aidants et fournisseurs de soins à travers le pays.

Le rapport, intitulé « Être aidant au Canada: Enquête auprès des aidants et des fournisseurs de soins à travers le Canada », examine l'impact des soins sur les aidants qui travaillent, le coût financier des soins, les expériences des communautés mal desservies, y compris les aidants racialisés, les aidants autochtones, les LGBTQ+, les jeunes aidants et les frères et sœurs, ainsi que les expériences des prestataires de soins rémunérés. Le rapport présente également des solutions politiques pour résoudre les problèmes rencontrés par les personnes qui prodiguent des soins et pour faire du Canada le meilleur endroit au monde pour prodiguer et recevoir des soins.

Parmi les points saillants du rapport, on note le besoin urgent pour des soutiens pour la santé mentale et financier, les aidants et les prestataires de soins étant confrontés à des difficultés différentes selon les provinces, les groupes d'âge et les antécédents.

Événement : Lancement du rapport « Être aidant au Canada » Date : Mercredi 1er mai 2024 Heure : de 10 h à 12 h (heure de l'Est) Lieu : Virtuel et en personne. Veuillez-vous inscrire ici pour participer à l'événement. Le sous-titrage en anglais et en français sera intégré dans l'expérience de l'événement pour les participants en personne et en ligne.



Intervenants disponibles

pour commentaires :



James Janeiro, directeur des politiques et des relations gouvernementales, CCCE

À propos du Centre canadien d'excellence pour les aidants

Le Centre canadien d'excellence pour les aidants (CCEA) est une initiative de la Fondation Azrieli visant à soutenir et à habiliter les aidants et les fournisseurs de soins partout au Canada. Nous réunissons des intervenants de tout le pays, transposons les connaissances en pratique, mettons à l'échelle ce qui fonctionne et comblons les lacunes par l'innovation. Nous nous appuyons sur quatre axes prioritaires : les réseaux de soutien et le partage des connaissances ; l'éducation et le développement du leadership ; la défense de la cause l'élaboration de politiques ; et l'inclusion et les communautés mal desservies. Notre expertise et notre discernement, tirés d'expériences vécues, nous aident à militer en faveur de meilleurs systèmes et de changements durables. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires et nos bénéficiaires pour atteindre des objectifs communs et améliorer l'expérience de tous ceux qui dispensent des soins.

