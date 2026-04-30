Avis aux médias - RAPPEL - Point de presse de Québec solidaire sur la vétusté du métro de Montréal

MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la cheffe parlementaire de Québec solidaire, Ruba Ghazal, et le responsable solidaire en matière de Transport, Etienne Grandmont, tiendront un point de presse au sujet de l'état déplorable du métro de Montréal, aujourd'hui à 10h devant la station de métro De l'Église.

AIDE-MÉMOIRE

Date : 30 avril 2026

Heure : 10h

Lieu : Station De l'Église, 133 Rue de l'église, Verdun QC H4G 2M1

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]