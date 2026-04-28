Réaction de Québec solidaire : Les milieux du sport et de la santé en faveur de l'encadrement de la vente des boissons énergisantes chez les moins de 16 ans

QUÉBEC, le 28 avril 2026 /CNW/ - « Le mouvement pour encadrer les boissons énergisantes chez les mineurs ne s'essouffle pas, il prend de l'ampleur! Ce sont maintenant les milieux de la santé, du sport, de l'éducation, les familles et une large majorité de la société qui parlent d'une seule voix. 86 % de la population au Québec appuie notre mesure pour protéger les jeunes de moins de 16 ans. Devant un tel consensus, le gouvernement doit passer à l'action.

La ministre Bélanger a écouté, c'est bien. Maintenant, elle doit s'engager à protéger concrètement la santé et la sécurité de nos jeunes. Québec solidaire est prêt à collaborer pour faire adopter rapidement une loi qui encadre la vente et la distribution de boissons énergisantes aux moins de 16 ans.

Le courage des parents de Zachary Miron a transformé une tragédie en mobilisation collective. La moindre des choses, maintenant, c'est que le gouvernement les entende, eux, ainsi que toutes les personnes qui les soutiennent. Il faut agir pour éviter qu'une autre famille vive le même drame. », a déclaré Guillaume Cliche-Rivard, responsable en santé pour Québec solidaire, en réaction au soutien des milieux du sport et de la santé à l'encadrement de la vente des boissons énergisantes chez les moins de 16 ans.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

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