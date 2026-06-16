AVIS AUX MÉDIAS - Racisme au SPVM : Conférence de presse du Sommet Jeunes Afro
Nouvelles fournies parSommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires
16 juin, 2026, 06:30 ET
MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants d'organisations des communautés noires de plusieurs régions du Québec invitent les médias à un point de presse afin de réagir aux récentes allégations de comportements racistes au sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
Quoi : Point de presse
Date : Le 16 juin à 14h00
Où : Sommet Jeunes Afro, 3332, rue Jarry Est, Montréal.
Qui :
- Édouard Staco, président du Sommet Jeunes Afro
- Arcelle Appolon, directrice générale de la Maison d'Haïti, Montréal
- Alix Adrien, directeur général du Quebec Board of Black Educators (QBBE)
- Raeanne Francis, Black Community Resource Centre, Montréal
- Ariane Kamdoum, présidente du Forum Jeunesse Afro-Québécois, Québec
- Henriette Kandula, Chаntier d'Afrique du Cаnаdа (CHAFRIC), Montréal
- Raymond Kashiba, Président-directeur général de la Communauté Congolaise de la Région de la Capitale du Canada (CCRCC), Gatineau.
Les porte-parole présenteront leur position commune et répondront aux questions des médias.
À propos du Sommet Jeunes Afro :
Le Sommet Jeunes Afro (Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires) est un réseau novateur de plus de 80 membres qui se donne pour mission de contribuer à l'essor économique et social du Québec, en se concentrant plus spécifiquement sur l'apport des jeunes des communautés noires.
À propos de l'Observatoire des communautés noires du Québec :
L'Observatoire a été créé en 2021 pour devenir un vecteur de transformation sociale et systémique, à travers la mobilisation des connaissances. Son approche participative de recherche vise à mieux documenter les enjeux vécus par les communautés noires, les jeunes en particulier, et à proposer des solutions concrètes aux défis spécifiques auxquels ils et elles font face.
SOURCE Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires
Renseignements médias : Fatima Gabriela Salazar Gomez, 514-629-1667, [email protected]
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