AVIS AUX MÉDIAS - Racisme au SPVM : Conférence de presse du Sommet Jeunes Afro

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants d'organisations des communautés noires de plusieurs régions du Québec invitent les médias à un point de presse afin de réagir aux récentes allégations de comportements racistes au sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Quoi : Point de presse

Date : Le 16 juin à 14h00

Où : Sommet Jeunes Afro, 3332, rue Jarry Est, Montréal.

Qui :

Édouard Staco, président du Sommet Jeunes Afro

Arcelle Appolon, directrice générale de la Maison d'Haïti, Montréal

Alix Adrien, directeur général du Quebec Board of Black Educators (QBBE)

Raeanne Francis, Black Community Resource Centre, Montréal

Ariane Kamdoum, présidente du Forum Jeunesse Afro-Québécois, Québec

Henriette Kandula, Chаntier d'Afrique du Cаnаdа (CHAFRIC), Montréal

Raymond Kashiba, Président-directeur général de la Communauté Congolaise de la Région de la Capitale du Canada (CCRCC), Gatineau.

Les porte-parole présenteront leur position commune et répondront aux questions des médias.

À propos du Sommet Jeunes Afro :

Le Sommet Jeunes Afro (Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires) est un réseau novateur de plus de 80 membres qui se donne pour mission de contribuer à l'essor économique et social du Québec, en se concentrant plus spécifiquement sur l'apport des jeunes des communautés noires.

À propos de l'Observatoire des communautés noires du Québec :

L'Observatoire a été créé en 2021 pour devenir un vecteur de transformation sociale et systémique, à travers la mobilisation des connaissances. Son approche participative de recherche vise à mieux documenter les enjeux vécus par les communautés noires, les jeunes en particulier, et à proposer des solutions concrètes aux défis spécifiques auxquels ils et elles font face.

SOURCE Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires

Renseignements médias : Fatima Gabriela Salazar Gomez, 514-629-1667, [email protected]