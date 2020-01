AVIS AUX MÉDIAS - Publication d'un nouveau rapport sur la pauvreté des enfants et des familles : Préparer le terrain pour un Canada sans pauvreté

TORONTO, le 10 janv. 2020 /CNW/ - Il y a trente ans, le Parlement du Canada votait à l'unanimité pour mettre fin à la pauvreté infantile avant l'an 2000. Campagne 2000 rendra public son rapport annuel sur la pauvreté des enfants et des familles au Canada le mardi 14 janvier 2020. Le communiqué de presse et le rapport complet seront affichés sur www.campaign2000.ca à compter de 7 h.

Cette année, notre rapport porte sur les progrès réalisés au cours de ces trois décennies et sur le changement des taux de pauvreté depuis l'annonce de la stratégie fédérale de réduction de la pauvreté. Il présente une nouvelle analyse des répercussions sur le revenu des familles de la première année complète de l'Allocation canadienne pour enfants, et beaucoup plus encore.

Le rapport national sur la pauvreté des enfants et des familles est publié de concert avec les rapports provinciaux de nos partenaires en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Nos partenaires de Winnipeg publieront leur rapport provincial à la fin de janvier et nos partenaires de l'Ontario, à la fin de février.

Des porte-parole régionaux pourront commenter les rapports, et ce, dans les deux langues officielles. Voir leurs coordonnées ci-après. Se rendre à www.campaign2000.ca pour d'autres précisions et renseignements.

Personnes-ressources - rapports provinciaux :

Colombie-Britannique - Adrienne Montani et Helesia Luke, First Call: BC Child and Youth Advocacy Coalition, (bureau) 604-709-6970; (cel.) 604-858-0553; [email protected]

Alberta -- Joel French, Public Interest Alberta, (bureau) 780-420-0471, (cel.) 780-420-0471, [email protected]

Saskatchewan - Miguel Sanchez, Social Policy Centre, Université de Regina, 306-585-4848, [email protected] ou [email protected]

Manitoba - Sid Frankel, Université du Manitoba, (cel.) 204-295-3749 [email protected]

Ontario - Leila Sarangi, Campagne 2000, (cel.) 647-393-1097, [email protected]

Nouveau-Brunswick - Chelsea Driscoll, Saint John Human Development Council, 506-799-2317, [email protected]

Nouvelle-Écosse - Christine Saulnier, Centre canadien des politiques alternatives, bureau de la N.-É. 902-240-0926, [email protected]

Île-du-Prince-Édouard -- Mary Boyd, PEI Coalition for a Poverty Eradication Strategy, 902-892-9074 ou 902-388-2693, [email protected]

Territoires du Nord-Ouest - Janine Harvey, Développement économique, Ulukhaktok, (cel.) 867-445-0391, [email protected]

Campagne 2000, organisme hébergé par Family Service Toronto, est un réseau pancanadien non partisan de plus de 120 organismes partenaires nationaux, provinciaux et communautaires engagés à travailler ensemble pour éliminer la pauvreté des enfants et des familles au Canada. Pour tous les rapports de Campagne 2000, rendez-vous à http://www.campaign2000.ca.

Family Service Toronto coordonne les activités de Campagne 2000, un réseau pancanadien non partisan de 120 organismes nationaux, provinciaux et communautaires qui travaillent à éliminer la pauvreté des enfants et des familles au Canada. www.campaign2000.ca

Renseignements: Personnes-ressources - rapport national : Leila Sarangi - coordonnatrice nationale, Campagne 2000, (cel.) 647-393-1097, [email protected] ; Liyu Guo - Campagne 2000, (bureau) 416-595-9230, poste 244 ou (cel.) 416-624-1885, [email protected] ; Porte-parole en français : Rachel Gouin, (cel.) 613-791-0361