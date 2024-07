GRAND FALLS-WINDSOR, NL, le 11 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, fera une annonce au Centre d'interprétation des salmonidés à Grand Falls-Windsor.

Date : Vendredi 12 juillet 2024 Heure : 13 h 15 HAT (heure avancée de Terre-Neuve) Lieu : Salmonid Interpretation Centre

100, route Taylor

Grand Falls-Windsor, TNL A2A 2P7

Restez branchés

Suivez la Garde côtière Canadienne sur X (Twitter), Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Pour plus d'information : Gabriel Bourget, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]