Avis aux médias - Projet de loi no 40 - La CSQ dénonce la réforme Roberge

QUÉBEC, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Veuillez noter que la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) tiendra une conférence de presse le lundi 4 novembre 2019 à 15 h 15. L'événement se tiendra à l'Assemblée nationale du Québec, près de la salle Louis-Joseph-Papineau. À cette occasion, la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, sera accompagnée de la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini, du président de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), Jacques Landry, et du président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost.

Aide-mémoire



QUOI : La CSQ dénonce la réforme Roberge



QUI : Sonia Ethier, présidente de la CSQ

Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ

Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ



QUAND : Le 4 novembre 2019 à 15 h 15



OÙ : Assemblée nationale du Québec (près de la salle Louis-Joseph-Papineau)

Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

