AVIS AUX MÉDIAS - Projet de loi 69 : manifestation devant l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 6 juin 2025 /CNW/ - Une manifestation aujourd'hui se tiendra devant l'Assemblée nationale pour dénoncer le projet de loi 69 sur l'avenir énergétique de la province. Les manifestant demandent le retrait du projet de loi et un réel débat public.

Ce projet de loi controversé prévoit mettre fin au droit exclusif d'Hydro-Québec de distribuer l'électricité et permettra à des entreprises privées de vendre de l'électricité. Avec le PL-69, la CAQ attaque un service public essentiel.

« L'électricité coûtera plus cher à produire et l'impact sur les factures sera majeur. Les québécoises et québécois n'ont pas voté pour ça et ils vont s'en rappeler aux prochaines élections », signale Patrick Gloutney, Président du SCFP-Québec

Qui : Syndicat canadien de la fonction publique et ses allié.e.s

Quoi : Manifestation devant l'Assemblée nationale

Quand : Vendredi 06 juin, 2025 à 13 h

Où : 1045, rue de Parlementaires Québec (Québec) G1A 1A3

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]