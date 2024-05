TORONTO, le 16 mai 2024 /CNW/ - Des membres des professions juridiques de l'Ontario seront reconnus pour leurs réalisations et leurs contributions exceptionnelles à leurs communautés lors de la cérémonie annuelle des prix du Barreau, qui aura lieu le 22 mai 2024.

La trésorière Jacqueline Horvat présidera la cérémonie en personne à laquelle se joindront les récipiendaires et leurs invités. Une webdiffusion sera offerte aux personnes qui désirent y assister virtuellement au LSO.ca/Remise-de-Prix-2024. La cérémonie commencera à 17 h.

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence à l'avance auprès de la personne-ressource ci-dessous.

Voici les récipiendaires de 2024 :

Prix des parajuristes remarquables William J. Simpson : Charlene Nero

Prix Lincoln Alexander : Juliet Chang Knapton

Prix Laura Legge : Julie Lassonde

Prix J. Shirley Denison : Trudy McCormick

Médaille du Barreau : Dianne G. Corbiere, Rob Cunningham, Carole M. Dagher, Milton A. Davis,

Raj Dhir, professeure Mayo Moran

Prix des droits de la personne : Prakash Diar

Biographies disponibles ici.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour la population ontarienne et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook.

SOURCE Law Society of Ontario

Renseignements: Source : Amy Lewis, agente principale des communications, [email protected]