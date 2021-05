TORONTO, le 20 mai 2021 /CNW/ - Les récipiendaires des prix du Barreau 2021 seront honorés lors d'une cérémonie virtuelle des prix du Barreau présidée par la trésorière Teresa Donnelly.

Détails de l'évènement virtuel

Date : 26 mai 2021

Heure : 17 h 30

L'évènement est accessible au lien suivant.

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence à l'avance auprès de la personne-ressource ci-dessous.

Les membres suivants des professions juridiques de l'Ontario ont été reconnus pour leurs réalisations et leurs grandes contributions à leurs communautés. Biographies disponibles ici.

Médaille du Barreau

Peter Griffin

Eldon Horner

Judith Huddart

Susan Kyle

Candice S. Metallic

Janice Payne

Professeure Poonam Puri

Prix Lincoln Alexander

Rochelle Ivri

Prix Laura Legge

Beverly Jacobs

Prix J. Shirley Denison

Laurie E. Joe

Prix des parajuristes remarquables William J. Simpson

Kathleen Cooper

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

