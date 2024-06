Avis aux médias - Présentation des résultats du sondage de satisfaction à l'égard des corps policiers

QUÉBEC, le 18 juin 2024 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité publique convie les représentants des médias à la présentation des résultats du sondage de satisfaction des citoyens à l'égard des corps policiers québécois. À cette occasion, M. Robert Pigeon, président du Comité de travail, et Mme Cyntia Darisse, vice-présidente Québec de la firme de recherche marketing Léger, feront une présentation d'une trentaine de minutes et seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes en compagnie de MM. Marc Croteau, sous-ministre à la Sécurité publique, et Jérôme Gagnon, sous-ministre associé aux Affaires policières.

La présentation sera diffusée en ligne via la plateforme Teams. Les journalistes qui souhaitent obtenir le lien de connexion doivent obligatoirement confirmer leur présence en ligne en écrivant à l'adresse suivante avant 9 h le mercredi 19 juin 2024 : [email protected].

Seuls les représentants des médias qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y assister. Il est recommandé de vous connecter 10 minutes avant le début de la présentation.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Le 19 juin 2024 Heure : Lieu : 10 h 30 Lien Teams fourni avant la conférence de presse

