Sécurité dans les établissements de détention du Québec - Des publications mensuelles de statistiques sur Québec.ca

QUÉBEC, le 23 avril 2025 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité publique (MSP) annonce qu'il publiera désormais sur Québec.ca des données mensuelles relatives à certaines activités menées dans les établissements de détention. Ce partage d'information vise à mieux informer le public des actions déployées à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pour assurer la sécurité des Québécois et des Québécoises.

Données de l'intérieur et de l'extérieur des établissements de détention

Les statistiques diffusées chaque mois feront état des opérations spéciales de fouilles et de saisies majeures en établissements de détention effectuées par les Services correctionnels du Québec. En plus de ces données sur la sécurité à l'intérieur des murs, le nombre de bracelets antirapprochements (BAR) imposés et le nombre de personnes suivies par un agent de liaison à la suite d'une décision de la Commission d'examen des troubles mentaux seront également diffusés.

Faits saillants sur la main-d'œuvre et les infrastructures sécuritaires

Suivant les efforts considérables déployés par le MSP pour recruter et former davantage d'agents des services correctionnels, des données à ce sujet feront également l'objet de publications régulières sur cette même page Web.

Citation :

« C'est dans un souci de transparence et d'information du public que les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique donnent accès aux données à mesure qu'elles sont compilées. Et c'est dans ce même esprit que nous diffuserons également des bilans trimestriels quant aux événements relatifs notamment à des drones, à des saisies de téléphones cellulaires en établissements ou encore à des bracelets antirapprochements. »

Line Fortin, sous-ministre associée au Sous-ministériat des services correctionnels, ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

Une publication sur les médias sociaux sera faite chaque mois pour accompagner la publication sur Québec.ca.

Les opérations spéciales de fouilles en milieu carcéral et le partenariat établi entre les Services correctionnels et les corps policiers s'inscrivent dans l'ensemble des actions menées en matière de lutte à la violence armée et favorisent la sécurisation des établissements de détention.

Plusieurs mesures sont déployées dans les établissements de détention du Québec pour assurer la sécurité des personnes et des lieux. Des investissements majeurs de 35,8 M$ ont été annoncés le 24 octobre 2023 pour renforcer la sécurité dans les établissements de détention, notamment en les dotant d'équipement spécialisé pour améliorer la détection des drones. De plus, 15 cours additionnelles seront sécurisées au sein du réseau correctionnel québécois, pour un total de 39. D'autres mesures sont également en cours de déploiement et feront l'objet d'annonces en temps et lieu.

