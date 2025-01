Avis aux médias - Pourcentages d'augmentation des loyers 2025 du Tribunal administratif du logement (TAL) : Le RCLALQ disponible pour réagir de Montréal et Québec

MONTRÉAL et QUÉBEC, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Ce mardi 21 janvier 2025, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) réagira à la publication par le Tribunal administratif du logement (TAL) des très attendus pourcentages applicables pour le calcul d'ajustement des loyers en 2025.

À la suite de la publication des pourcentages par le TAL, des porte-paroles seront disponibles :

pour Montréal : Amy Darwish , du Comité d'action de Parc-Extension (en français et en anglais);

, du Comité d'action de Parc-Extension (en français et en anglais); pour Québec et les autres régions : Jonathan Carmichael , du Bureau d'animation et information logement (BAIL) du Québec métropolitain.

Dans le contexte inflationniste, les pourcentages 2024 du TAL étaient parmi les plus élevés des trente dernières années. Le RCLALQ craint une nouvelle poussée du prix des loyers en 2025.

Les porte-paroles du RCLALQ se pencheront sur les impacts des hausses de loyers sur les ménages locataires, présenteront des critiques des pourcentages publiés, donneront des recommandations pour améliorer la méthode de calcul actuelle et réclameront un gel des loyers.

Dans un contexte de crise du logement généralisé à l'ensemble du Québec et d'explosion des loyers sans précédent, un gel des loyers est nécessaire. Le RCLALQ rappelle que selon la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL), l'augmentation des loyers a atteint des sommets en 2024 dans toutes les régions métropolitaines de recensement (RMR) de la province. Les locataires de Drummondville ont fait face à une hausse vertigineuse de 14,1 %, suivie de près par Trois-Rivières (13,8 %) et Saguenay (13,6 %). Les villes de Québec (11,7 %) et Ottawa-Gatineau (10,9 %) ne sont pas en reste, alors que Montréal (8,7 %) et Sherbrooke (8,5 %) ont également subi des hausses alarmantes. Les régions ont été particulièrement touchées, avec des augmentations atteignant 20,6 % à Marieville, 21,7 % à Prévost, 14,8 % à Rouyn et 15,8 % à Victoriaville.

