TORONTO, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Postes Canada vous invite au dévoilement d'un nouveau timbre commémoratif qui rend hommage à la vie et à l'héritage du cinéaste éclectique natif de Toronto Norman Jewison, C.C. (1926-2024), le mercredi 24 juillet.

L'un des cinéastes les plus prolifiques de Hollywood, Norman Jewison a réalisé certains des films les plus populaires de notre époque, y compris Dans la chaleur de la nuit (1967) et Éclair de lune (1987), qui lui ont valu plusieurs Academy Awards. Il a signé quelque 60 films et productions télévisées, obtenu quatre nominations aux Oscars dans la catégorie du meilleur film et reçu le Irving G. Thalberg Memorial Award en 1999 pour l'ensemble de son œuvre.

Cet événement privé aura lieu au Canadian Film Centre à Toronto. Établi par Norman Jewison, il s'agit d'un lieu de formation et d'une pépinière pour les talents canadiens.

QUOI : Dévoilement du timbre consacré à Norman Jewison



QUAND : Le mercredi 24 juillet; les portes ouvriront à 14 h (HE) et l'événement débutera à 14 h 30 (HE).



OÙ : Canadian Film Centre, Northern Dancer Pavilion

2489, avenue Bayview, North York (Ontario)

