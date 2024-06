THUNDER BAY, ON, le 14 juin 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin), Postes Canada émettra un nouveau jeu de timbres pour rendre hommage à trois leaders autochtones. Elisapie, Josephine Mandamin et Christi Belcourt seront chacune en vedette sur un timbre émis en reconnaissance de leur action militante pour l'environnement, ainsi que les droits et la culture des communautés inuit, des Premières Nations et métisses.

Aînée anishinaabe et défenseure du droit à l'eau connue partout dans le monde, Josephine Mandamin a cofondé le mouvement Mother Earth Water Walk afin d'attirer l'attention sur les problèmes de pollution de l'eau et de dégradation de l'environnement. Son timbre sera dévoilé à Thunder Bay, en Ontario, le mardi 18 juin.

Les timbres de ce jeu formeront le troisième volet de la série de Postes Canada consacrée aux leaders autochtones. Lancée en 2022, la série souligne les contributions de leaders inuit, métis et des Premières Nations modernes qui ont consacré leur vie à préserver leur culture et à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada.

Les vignettes seront dévoilées et célébrées lors d'événements locaux distincts. Le dévoilement et la célébration des timbres consacrés à Elisapie et à Christi Belcourt auront lieu respectivement le 13 et le 25 juin.

QUOI : Dévoilement du timbre consacré à Josephine Mandamin

AVEC LA PARTICIPATION SPÉCIALE DE :

Proches de Josephine Mandamin, y compris sa fille Regina Mandamin

Shirley Ida Williams, aînée

Jenelle Charlie, conseillère, Première Nation de Fort William

Dominic Pasqualino, maire par intérim de Thunder Bay et conseiller de Northwood

Jon Hamilton, vice-président, Communications stratégiques et mobilisation des parties prenantes, Postes Canada

OÙ : Celebration Circle (théâtre extérieur), dans le Spirit Garden, Sleeping Giant Parkway, Thunder Bay (Ontario), P7A 0E7

QUAND : le mardi 18 juin à 10 h (HE)

Autres timbres de cette émission

Le timbre en l'honneur d'Elisapie sera dévoilé à Montréal le 13 juin, tandis que la célébration du timbre consacré à Christi Belcourt aura lieu le 25 juin à Ottawa.

