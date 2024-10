MONTRÉAL, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Postes Canada vous invite à célébrer le lancement de nos plus récents timbres qui rendent hommage à MusiquePlus et à MuchMusic.

Dès leurs premières années, ces chaînes de télévision innovantes relient les gens à leurs idoles de la musique francophone et anglophone et servent de tremplin pour des générations d'artistes canadiens.

Deux célébrations auront lieu dans les édifices emblématiques qui abritaient MusiquePlus à Montréal et MuchMusic à Toronto. Il sera possible de discuter avec des animateurs et animatrices vedettes et de voir un camion de livraison de Postes Canada décoré du motif des timbres.

MONTRÉAL - Timbre sur MusiquePlus

QUAND : Le jeudi 10 octobre, de 9 h à midi OÙ : Ancien studio MusiquePlus

201, rue Sainte-Catherine Est, à l'angle de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, Montréal

TORONTO - Timbre sur MuchMusic

QUAND : Le jeudi 10 octobre, de 10 h à midi OÙ : Bell Media Studios

299, rue Queen Ouest, Toronto

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias de Postes Canada, 613 734-8888, [email protected]