MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW/ - Le 11 novembre, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé de rouge, du coucher du soleil jusqu'à 20 heures.

« Le pont Samuel-De Champlain sera illuminé de rouge le jour du Souvenir, à l'image des coquelicots qui ornent les boutonnières des Canadiens, tandis que nous honorons les individus qui ont servi notre pays avec courage et détermination. L'illumination du pont, lui-même symbole de force et de solidarité, reflétera notre gratitude envers ceux et celles qui ont combattu pour la liberté dont nous profitons en ce jour du Souvenir et à chaque jour. »

-- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Note : Après 20 heures, l'éclairage architectural reviendra à l'éclairage bleu-vert utilisé pendant la période de migration des oiseaux.

