MONTRÉAL, le 1er juill. 2021 /CNW/ - Cette année, le pont Samuel-De Champlain se teintera d'orangé du coucher du soleil jusqu'à 1 h du matin à l'occasion de la Fête du Canada.

« Ce soir, le pont Samuel-De Champlain s'illuminera en orange pour rendre hommage aux enfants autochtones dont la vie a été prise trop tôt et pour souligner le courage et la résilience de tous les peuples autochtones. Continuons à réfléchir à notre parcours collectif et poursuivons sur la voie d'une réconciliation significative afin de bâtir un Canada meilleur, plus résilient et plus inclusif pour tous. »

-- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Une ligne d'écoute téléphonique est mise à la disposition de toutes les personnes affectées par le système des pensionnats autochtones. Des conseillers qualifiés en intervention d'urgence sont disponibles 24 heures sur 24 au numéro 1-866-925-4419.

