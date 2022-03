MONTRÉAL, le 4 mars 2022 /CNW/ - Ce soir, le pont Samuel-De Champlain affichera les couleurs du drapeau canadien, du coucher du soleil jusqu'à 1 heure, pour souligner l'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver de 2022.

Cette illumination spéciale souligne notre fierté et notre soutien envers tous les athlètes, entraîneurs et membres de l'Équipe paralympique canadienne qui participent aux jeux d'hiver. Leur dévouement au sport et leur résilience face aux nombreux défis ne cessent d'inspirer tous les Canadiens et Canadiennes.

