MONTRÉAL, le 24 juin 2021 /CNW/ - Ce soir, les couleurs du fleurdelisé orneront le pont Samuel-De Champlain pour célébrer la Fête nationale du Québec.

« Ce soir, le pont Samuel-De Champlain s'illuminera en bleu et blanc afin de souligner la Fête nationale du Québec et ainsi célébrer la richesse de sa culture et de son histoire. Je souhaite une joyeuse Saint-Jean-Baptiste aux Québécoises et Québécois ainsi qu'à tous les francophones qui célèbrent aujourd'hui partout au pays. »

-- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Note : Pendant 15 minutes au coucher du soleil, le pont saluera de bleu-blanc-rouge le 6e match des demi-finales de la Coupe Stanley avant de prendre les couleurs du fleurdelisé.

