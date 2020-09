MONTRÉAL, le 20 sept. 2020 /CNW/ - Le pont Samuel-De Champlain continuera de s'illuminer aux couleurs de l'arc-en-ciel les dimanches de septembre maintenant que le pays a entrepris de relancer l'économie de façon sécuritaire en prenant de nouvelles mesures pour devenir plus résilient aux pandémies. L'illumination aura lieu de 21 h à 22 h, soit une demi-heure plus tôt que les mois précédents.

« Dans la grande région de Montréal, comme ailleurs au Canada, des mesures importantes ont été prises pour renforcer nos collectivités et relancer l'économie tandis que nous nous adaptons à la réalité engendrée par la COVID-19. Pour témoigner de cette résilience, le pont Samuel-De Champlain continuera de s'illuminer aux couleurs de l'arc-en-ciel pendant une heure chaque dimanche soir en septembre. Restons forts et continuons de travailler ensemble à bâtir un avenir résilient et prospère. »

-- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

