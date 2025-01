Avis aux médias - Point de presse précédant le départ de deux avions-citernes supplémentaires pour combattre les feux en Californie

QUÉBEC, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la SOPFEU invitent les médias à un point de presse concernant le départ de deux avions CL-415 et des équipages du Service aérien gouvernemental en direction de la région de Los Angeles. Des représentants seront sur place pour répondre aux questions des journalistes.

Une prise d'images des appareils et des équipages sera possible avant la conférence de presse.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 15 janvier 2025

Prise d'images

HEURE : 12 h



LIEU : Québec

*Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Conférence de presse

HEURE : 13 h



LIEU : Québec

*Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.





*Événement également accessible en ligne sur Zoom pour les médias qui en feront la demande. Le lien vous sera transmis lors de l'accréditation.

Le départ des avions étant tributaire des conditions météorologiques, veuillez noter que le moment de la conférence de presse pourrait être modifié dans un court préavis.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724