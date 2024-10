Avis aux médias : Point de presse de l'opposition officielle

QUÉBEC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député libéral de Marquette et porte-parole de l'opposition officielle en matière de saines habitudes de vie, Enrico Ciccone, ainsi que le député libéral de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, André Fortin, feront un point de presse demain afin de demander au gouvernement du Québec de reconnaître l'obésité comme étant une maladie chronique et de rendre accessible la médication permettant de mieux contrôler cette maladie.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés du Dr Yves Robitaille, de la Dre Julie St-Pierre, de la Dre Véronique Morin et de Mme Cynthia Falardeau, porte-parole de « Parlons obésité ».

DATE : Mercredi 23 octobre 2024



HEURE : Vers 11h30



LIEU : Foyer du Hall principal

