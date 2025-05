AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse - Assemblée générale du Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec (SCFP, section locale 1638)

QUÉBEC, le 24 mai 2025 /CNW/ - Demain, à 9h00, aura lieu l'assemblée générale du Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec - SCFP, section locale 1638. Les membres auront à se prononcer sur une hypothèse de règlement concernant le renouvellement de la convention collective 2024-2028 soumise par le conciliateur-médiateur du ministère du Travail le 9 mai dernier.

Suivant l'assemblée, Luc Boissonneault, président du SCFP 1638 sera sur place afin de prendre la parole et de faire le point sur le résultat du vote.

Quoi : Point de presse

Où : Devant ExpoCité

2000 rue de l'Exposition, Québec, QC, G1L 0B7

Quand : Le dimanche 25 mai à 11h30

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

