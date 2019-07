Avis aux médias - Plan d'intervention en cas de chaleur extrême

MONTRÉAL, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, Mme Rosannie Filato, membre du comité exécutif responsable de la sécurité publique, ainsi Mme Laurence Lavigne Lalonde, membre du comité exécutif responsable de la transition écologique et résilience, de l'Espace pour la vie et de l'agriculture urbaine, invitent les représentants des médias à une conférence de presse portant sur les mesures prévues pour l'été 2019 en cas de chaleur extrême.

Pour l'occasion, elles seront accompagnées par le Docteur David Kaiser, responsable médical, Environnement urbain et saines habitudes de vie à la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP), par Mme Louise Desrosiers, chef de section à la prévention au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), par Mme Julie Grenier, Directrice adjointe au PDGA - Partenariat et soutien à l'offre de service au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, ainsi que par Mme Caroline Dusablon, Coordonnatrice régionale des mesures d'urgence, sécurité civile et liaison avec les salles d'urgence au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

DATE : Le mercredi 3 juillet 2019



HEURE : 11 h 00



LIEU : Édifice Lucien-Saulnier, salon Jeanne-Mance

155, rue Notre-Dame Est, Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse de la mairesse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Gonzalo Nunez, Relationniste, Service des communications, 514 868-1127