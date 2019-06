Avis aux médias - Pizza Pizza et Coca-Cola donnent un coup de main aux Montréalais à l'occasion de la journée du déménagement

MONTRÉAL, le 27 juin 2019 /CNW/ - « J'adore déménager! » Voilà une phrase que vous risquez bien de ne jamais entendre de votre vie! Toutes ces boîtes, tous les objets lourds à déplacer, et puis tout déballer en plus. Déménager, c'est déjà assez pénible comme ça, alors quand en plus toute la ville s'y met en même temps... Le 1er juillet, certains célèbrent la fête du Canada, mais à Montréal, c'est une date qu'on connaît surtout comme la journée du déménagement. Chers Montréalais qui déménagez, Pizza Pizza vous fera office de bon voisin en vous offrant de bonnes pointes de pizza toutes chaudes!

Fidèle à sa tradition d'une dizaine d'années, Pizza Pizza passera dans les rues de Montréal avec Coca-Cola pour offrir 3 000 pointes de pizza et boissons Coca-Cola rafraîchissantes à l'occasion de la journée du déménagement.

QUAND : Le lundi 1er juillet 2019

De 11 h à 18 h

OÙ : L'équipe de Pizza Pizza et de Coca-Cola passera dans les rues

des quartiers suivants de Montréal : Verdun, Notre-Dame-de-

Grâce, Côte-des-Neiges, Outremont, Parc-Extension et Ahuntsic

MÉDIAS SOCIAUX : Twitter : @PizzaPizzaLtd/@PizzaPizzaFR

Instagram : @PizzaPizzaLtd/ @PizzaPizzaFR

Facebook : Pizza Pizza Canada

AUBAINE PIZZA ET BOISSONS DE LA JOURNÉE DU DÉMÉNAGEMENT

Quoi de mieux pour remercier vos amis de vous avoir donné un coup de main qu'une bonne pizza? Après le pénible déménagement de cette fin de semaine, venez profiter d'une aubaine spéciale de Pizza Pizza! L'aubaine de la journée du déménagement comprend 2 pizzas moyennes avec 4 garnitures en tout, 6 boissons Coca-Cola et 2 trempettes, le tout à 20,29 $.

